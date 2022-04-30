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2022-04-30
Вместо смерти пришел клоун с Gucci: сети взорвало фото раненого рашиста с Петросяном
РоSSийский юморист Евгений Петросян пришел в 7-й центральный военный клинический авиационный госпиталь им.Бурденко в Москве, чтобы проведать раненных в Украине оккупантов, на что бурно отреагировали пользователи интернет-сети.
Фото, которое вызвало море комментариев, Петросян опубликовал в Instagram, информирует
“РоSSийские захватчики настолько никчемны, что вместо смерти к ним приходит Петросян”, – написал журналист Иванов.
“С сумкой Gucci. Дьявол носит Gucci, а не Prada”, – прокомментировал аксессуар клоуна Петросяна Назар Мартынюк.
“Петросян приходит показать свой портфель Gucci?”, – интересуется Ольга Сафронова.
Маргарита Лепс, Апостроф