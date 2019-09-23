СБУ оказалась в центре польского секс-скандала

Украинская спецслужба якобы интересовалась вип-клиентами борделей.

СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины могла интересоваться информацией о польских политиках и бизнесменах, которые заходили в бордели двух украинских сутенеров, говорится в публикации газеты Rzeczpospolita.

В 2018 году в Польше вынесли приговор гражданам Украины Евгению и Алексею Р., которые полтора десятка лет владели эскорт-службой в Подкарпатском воеводстве. Газета получила доступ к части уголовного дела против братьев, где говорится, что еще в 2011 году их адвокат сообщил в местную прокуратуру о "шпионаже против Польши".

Братья заявляли, что с 2007 года Служба безопасности Украины приглашала их танцовщиц на беседы, во время которых интересовалась о клиентах эскорт-агентств, в частности "политиках и бизнесменах", и спрашивала материалы в виде "CD-дисков и флешек".

"Они спрашивали, каким бизнесом мы занимаемся, сколько у нас клубов, кто на нас работает, какие у нас деловые и политические связи. Они спрашивали, какие конкретно политики и бизнесмены бывают в наших заведениях", - говорил в своих показаниях один из братьев.

Польская прокуратура заявила, что не нашла никаких видеозаписей в заведениях братьев Р., но, как отмечает газета, обыски начались только в 2016 году после задержания. Газета утверждает, что в борделях могли быть записаны около 4 тысяч видео, которые касались политиков, вице-министра обороны, архиепископа и председателя отделения полиции в воеводстве. Записи предназначались для передачи в Украину.

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