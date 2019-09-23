Кличко уволил своих заместителей Давтяна и Спасибко и взял в советники бывшего резидента Comedy Club

Максим Бахматов вошел в киевскую власть.

Кличко уволил своих заместителей Давтяна и Спасибко и взял в советники бывшего резидента Comedy Club
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко уволил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко.

Об этом говорится на сайте КГГА.

По словам мэра, Спасибко воплотил много успешных и знаковых для города проектов, но есть важные вопросы, которые ему отказались не под силу, в том числе подготовка и принятие Генплана города, вопросы архитектуры и градостроительства, детальных планов территорий

Давтян занимался проектами транспортной инфраструктурой, темпы реализации которых не удовлетворили Кличко. "Это и темпы строительства метро на Виноградарь, и строительство развязки на улице Богатырской, и возведение Шулявского путепровода. Также есть вопросы к работе сферы парковки и внедрению электронного билета в общественном транспорте", - подчеркнул мэр.

Кличко намерен в дальнейшем назначить своим заместителем Максима Бахматова, его кандидатуру должен согласовать Кабинет министров. Пока что Бахматов стал советником Кличко.

"Он теперь мой советник, а практически - один из заместителей. С широкими полномочиями и серьезными задачами", - сказал Кличко. Его основные задачи на этой должности - создание Офиса трансформации и привлеченин инвестиций в Киев.

Максим Бахматов в прошлом был известен как КВНщик ("Дипкорпус" и "Аляска"), основатель и активный участник украинского Comedy Club. Одно время возглавлял киевский "Экспоцентр", потом был управляющим партнером инновационного парка UNIT.City.

"У меня большой опыт в КВН и в "Камеди Клаб", а сегодня это очень важно", - пошутил Бахматов на пресс-конференции в понедельник.

Напомним, Дмитрий Давтян был заместителем Кличко с октября 2017 года. Он сын крупного харьковского бизнесмена Александра Давтяна, президента инвестиционной группы DAD. Давтян пришел в КГГА вместо ушедшей в декрет Анны Старостенко.

Александр Спасибко работал еще дольше - с января 2016 года.

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