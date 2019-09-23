Боевики совершили 15 обстрелов на Донбассе, ранен украинский военный

С начала текущих боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

?Боевики совершили 15 обстрелов на Донбассе, ранен украинский военный
Фото: uazmi.org

За минувшие сутки вооруженные формирования РоSSийской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранен один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды возле Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета; неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 8 обстрелов: вблизи Крымского и Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Железного и Новгородского - из минометов калибра 82 мм; неподалеку от Майорска - из ручных противотанковых гранатометов; возле Луганского - из станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцевого и неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести.

Отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Новотроицкого противник совершил обстрел с автоматического гранатомета и возле Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в субботу, 21 сентября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных не было.

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