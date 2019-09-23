Гончарук назначил себе пресс-секретаря и советника по земельной реформе

Советником премьера стал экс-нардеп Мушак.

Гончарук назначил себе пресс-секретаря и советника по земельной реформе
Алексей Гончарук
Фото: Lb.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук назначил своим пресс-секретарем Диану Давитян.

Об этом Давитян написала на своей странице в фейсбуке.

"Атеншн, каминг-аут с опозданием в месяц! 15-часовые рабочие дни, отсутствие выходных, дедлайны и постдедлайны - привет. Друзья-журналисты, если надо комментарии, запросы, уточнения или что от премьера - welcome! Мы очень открытые, молодые и энергичные (хотя и хотим спать 24/7)", - написала она.

Давитян 24 года. Ранее она занималась созданием контента для политической партии "Голос", работала PR-специалистом в логистической компании "Укр-Китай Коммуникейшин", а также писала для онлайн журнала "Фокус". Образование она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, где изучала журналистику.

Также премьер-министр назначил своим советником экс-нардепа Верховной Рады VIII созыва от "БПП" Алексея Мушака. Об этом Мушак сообщил в своем фейсбуке.

"Я стал советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам. В первую очередь - по земельной реформе", - написал он.

Мушак добавил, что он на своей должности будет "помогать своим опытом, пониманием процессов, умением доносить до людей изменения, которые правительство будет реализовывать в экономической сфере".

"Почему я все это делаю? Нет, мои политические взгляды не изменились... Просто в Украине очень малый промежуток времени на реформы. Его надо использовать по полной. И стоять в стороне было бы неправильно", - добавил он.

Напомним, Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины. В июле ему исполнилось лишь 35 лет. При этом, он говорит, что не планирует до конца жизни заниматься политикой.

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