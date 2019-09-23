Бывшая замминистра экономики Юлия Ковалив получила должность замглавы Офиса президента

Зеленский назначил Богдану нового заместителя.

Бывшая замминистра экономики Юлия Ковалив получила должность замглавы Офиса президента
Фото: uacrisis.org

Бывшая заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив получила должность заместителя главы Офиса президента Украины.

Об этом говорится в указе №714/2019 от 20 сентября.

Ковалив занимала должность первого замминистра экономики с июня 2015 года по ноябрь 2016 года. В ее компетенцию в министерстве входили вопросы энергетики, приватизации, реформы корпоративного управления и дерегуляция.

Затем она перешла на работу главы офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

В 2016-2017 годах Ковалив возглавляла набсовет "Нафтогаза Украины". 11 сентября 2019 года ее снова назначили членом набсовета этой компании.

Ковалив стала уже четвертым заместителем Андрея Богдана, назначенным за последнее время. 4 сентября в ОПУ была назначена депутатка Верховной Рады Анна Коваленко, 10 сентября - дипломат Игорь Жовква и адвокат Андрей Смирнов.

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