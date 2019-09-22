СБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону Украины

383 сепаратиста воспользовались программой СБУ "Тебя ждут дома".

СБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону Украины
Фото: politeka.net

С августа 2015 года и по настоящее время украинским властям добровольно сдались 383 сепаратиста из "ДНР" и "ЛНР". В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года.

Об этом сообщает "Апостроф".

В департаменте контрразведки СБУ изданию сообщили, что все эти люди сложили оружие в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома".

Программа предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. Это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выбраться из болота "русского мира".

Ранее в сентябре роSSийский танкист "ЛНР" во второй раз получил 15 лет тюрьмы.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Bihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова островаBihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова острова
Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"
В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"
"Минер" моста Метро извинился перед киевлянами, ему не будут предъявлять подозрение в подготовке к теракту"Минер" моста Метро извинился перед киевлянами, ему не будут предъявлять подозрение в подготовке к теракту
Блок рекламы


Похожие новости
Делегации Украины в ассамблеях ОБСЕ и НАТО возглавили депутаты от "Слуги народа"Делегации Украины в ассамблеях ОБСЕ и НАТО возглавили депутаты от "Слуги народа"
Замглавы Минздрава назвал развитие трансплантологии приоритетом для УкраиныЗамглавы Минздрава назвал развитие трансплантологии приоритетом для Украины
Пристайко заверил, что в "формуле Штайнмайера" нет ни слова об амнистии боевиковПристайко заверил, что в "формуле Штайнмайера" нет ни слова об амнистии боевиков
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Резников стал представителем Украины в политической подгруппе ТКГРезников стал представителем Украины в политической подгруппе ТКГ
Полиция назвала причину пожара в доме ГонтаревойПолиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Лукашенко: без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получитсяЛукашенко: без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получится
После начала войны на Донбассе количество женщин-военных в Украине выросло в 15 раз, - МинобороныПосле начала войны на Донбассе количество женщин-военных в Украине выросло в 15 раз, - Минобороны
Глава МИД Украины заявил об "оттепели" в отношениях в РоссиейГлава МИД Украины заявил об "оттепели" в отношениях в Россией
Коломойский: из Украины не уеду, потому что все растащат
Последние новости
Подгружаем последние новости