РоSSийские боевики активизировали деятельность ДРГ в серой зоне, - Минобороны

Диверсанты поджигают траву и под прикрытием дыма оборудуют позиции для обстрелов.

РоSSийские боевики активизировали деятельность ДРГ в серой зоне, - Минобороны
Фото: Олена Максименко

Командование роSSийско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает провоцировать боевые столкновения с передовыми подразделениями Объединенных сил, в том числе за счет интенсивного применения диверсионно-разведывательных групп в "серой зоне".

Об этом сообщает сегодня сообщила пресс-служба Минобороны.

Главное управление разведки сообщило, что роSSийские диверсанты работают также в интересах съемок фейковых материалов роSSийскими телевизионщиками: "Они поджигают сухую траву и под прикрытием "естественных дымовых завес" оборудуют удобные позиции для обстрелов украинских войск с целью провоцирования огня".

"Сфабрикованные таким образом репортажи планируются к использованию роSSийскими СМИ для дезинформации общества и дискредитации действий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что сегодня с начала суток боевик совершили уже 4 обстрела: утром оккупанты из вооружения БМП, станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут вели огонь по опорным пунктам украинских войск в районе Богдановки, а возле Водяного применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

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