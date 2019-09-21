Переговоры с РоSSией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко

Диалог по обмену настолько "деликатный", что западные партнеры Украины в нем не участвуют.

Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко
Фото: Макс Левин

Сейчас переговоры между Украиной и Россией об обмене заключенными продвигаются "очень активно".

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью hromadske.

По его словам, диалог по обмену настолько "деликатный", что в нем не участвуют западные партнеры Украины. О предварительном обмене президент Владимир Зеленский договаривался лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пристайко добавил, что сейчас работа по обмену продолжается.

"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", - сказал министр.

Глава МИД отметил, что в таком процессе не нужны "сочувствующие" (западные партнеры).

"Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорога иногда является цена за такие решения", - сказал Пристайко, подтвердив, что подразумевает выдачу РоSSии фигуранта дела о сбитом "Боинг" MH17 Владимира Цемаха.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.

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