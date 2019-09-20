Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Службы внешней разведки. Эту должность получил Валерий Евдокимов, который с июля был заместителем председателя СВР.

Об этом говорится в указах №709-710/2019 от 20 сентября.

До прихода в СВР Евдокимов раньше работал в Государственной пограничной службе. В 2017 году ко Дню пограничника Евдокимов получил орден Данила Галицкого за личный вклад в дело охраны государственной границы.

Напомним, что с 11 июня Службу внешней разведки возглавляет Владислав Бухарев, депутат Верховной Рады от "Батькивщины". 11 сентября Бухарев перешел на должность первого заместителя главы Службы безопасности - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ("управление К").