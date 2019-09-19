Аваков показал допрос бывшего военного Белько, угрожавшего взорвать мост в Киеве

"Единственной целью этой акции было, чтобы закончилось то, что происходит в моей жизни сейчас".

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео допроса бывшего военнослужащего Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве .

Видео глава МВД опубликовал в фейсбуке.

В ходе допроса Белько рассказал, что пошел на преступление по личным мотивам.

"Единственной целью этой акции было, чтобы закончилось то, что происходит в моей жизни сейчас. Я - старший сержант Сил специальных операций, уволенный по статье. Шесть лет я отслужил безупречно. Из них половину отслужил в боевой части 8-го полка спецназа и некоторое время в 99-м батальоне. В батальоне я свои обязанности выполнял на 100%. Не ужился с молодыми офицерами, вот и все. Я не считаю необходимым доказывать людям на 20 и больше лет младше меня, кто я и что я. Если кого-то интересует моя репутация, пускай позвонят в 8-й полк спецназа моим побратимам, они все объяснят. Я живу честно и не нарушаю закон", - сказал Белько.

Он также признался, что у него было два уголовных срока - "первый за то, что заступился за женщину, второй - поднял телефон у спящего юноши".

"Я не хочу жить такой жизнью, как сейчас. Я две недели живу в машине. Куда бы я не обратился, везде мне отказывают. Сегодня утром я хотел подписать контракт, но мне опять отказали... Мне отказывают на заправках, мне отказывают в магазинах, в банкоматах закодированы карточки, взломан телефон...", - сказал Белько.

Глава МВД прокомментировал допрос и подчеркнул, что каждый человек должен нести ответственность за свои поступки..

"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это... Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже... Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит... Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - написал Аваков.

Напомним, 18 сентября около 16:00 в Киеве перекрыли мост Метро через Днепр из-за вооруженного мужчины, которые заехал на остановился на мосту в белом автомобиле Opel и начал угрожать взрывом. Мужчину идентифицировали как 42-летнего уроженца Крыма, бывшего военного по имени Алексей Белько.

Операция по его задержанию длилась четыре часа, его обезвредили около 20:00.

19 сентября стало известно, что Белько подготовили подозрение в хулиганстве (ч.4 ст.296 УК) и ложном сообщении о минировании (ст.259 УК).

Подозрение в подготовке к теракту ему предъявлять не будут - у Белько не было при себе взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону.