?ВСП повторно уволил экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука, подозреваемого в госизмене

Высший совет правосудия повторно уволил с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщает Бюро судебной информации.

Решение было принято на заседании ВСП в четверг, 19 сентября.

Адвокат Чорнобука Константин Чех ходатайствовал о переносе заседания, поскольку, по его словам, Чорнобук не получал сообщения, и сейчас находится на больничном.

Однако, члены ВСП сообщили, что запрос был направлен по адресу, который судья указал во всех документах. После совещания коллегия ВСП отказала адвокату в удовлетворении ходатайства.

Тогда Чех подал ходатайство о приостановлении рассмотрения дела, но также получил отказ.

После совещания коллегия ВСП вынесла решение об увольнении Чорнобука с должности судьи апелляционного суда Днепропетровской области.

Напомним, в марте 2014 года Чернобук публично поддержал аннексию Крыма Россией . Несмотря на это, оккупационные власти полуочтрова уволили его с должности и запретили въезд. В начале апреля 2014 года Чернобук вернулся в Днепропетровск, заявил о верности Украине, а в июле указом президента Петра Порошенко был назначен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

В 2016 году Чернобук был уволен с должности за нарушение присяги судьи. Однако, в декабре 2018 году он добился отмены увольнения.

В июле 2018 года ему заочно было объявлено подозрение в госизмене. 19 июля его объявили в розыск и в начале ноября задержали в Киеве .

10 июня 2019 года Чернобука освободили из-под стражи.