В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"

Стороны не договорились о внесении изменений в Конституцию.

РоSSийская газета "Коммерсант" опубликовала вариант имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, который якобы планировали подписать на переговорах в Минске 18 сентября.

Фото: kommersant.ru

Как утверждает газета, закон об особом статусе должен был вступить в силу "в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Также в документе было прописано, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

То, что этот текст не подписали, связано с тем, что РоSSия требует внести "особый статус" в Конституцию. Украина менять ее не хочет.

Напомним, 18 сентября на встрече в Минске представитель Украины Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по "формуле Штайнмайера". Однако ее реализация возможна при выполнении ряда условий.

Это полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-роSSийской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Представитель РоSSии Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинская сторона ТКГ по урегулированию на Донбассе на заседании в Минске сорвала договоренности советников лидеров стран "нормандской четверки", отказавшись закрепить "формулу Штайнмайера" на бумаге.

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