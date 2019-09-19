Епископ УПЦ МП Гедеон выиграл суд о возвращении украинского гражданства

Окружной админсуд Киева обязал миграционную службу отменить решение о лишении Харона гражданства.

Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу православной церкви Московского патриархата Гедеону (Юрий Харон).

Об этом говорится в постановлении суда, которое опубликовало издание theБабель.

Фото: theБабель

Суд обязал должностных лиц Управления ГМС в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения о лишении гражданства Харона и возместить ему денежные затраты на судебный сбор.

Напомним, епископа Гедеона 13 февраля задержали украинские пограничники в аэропорту «Борисполь» (Киев). У священнослужителя изъяли украинский загранпаспорт, как у него было гражданство нескольких стран, а также потому, что Гедеон занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом «русского мира».

Гедеон вернулся в Германию и через неделю подал иск с требованием вернуть ему гражданство Украины.

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