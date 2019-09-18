Экс-главе одесской полиции Головину смягчили меру пресечения
Головина отправили под ночной домашний арест.
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему главе Одесской полиции генералу Дмитрию Головину.
Об этом сообщил адвокат Николай Стоянов.
"Круглосуточный домашний арест экс-начальника полиции Одесской области Головина Д.В. признан Высшим антикоррупционным судом необоснованным", - написал он в фейсбуке, обнародовав фотокопию решения суда.
Согласно документу, мера пресечения Дмитрию Головину заменена на ночной домашний арест.
Напомним, бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. Вероятно, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.
Головина задержали 25 июля. Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Несмотря на это, суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Кроме того, на Головина положили ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
18.09.2019 22:48
18.09.2019 22:48