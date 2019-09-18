Экс-главе одесской полиции Головину смягчили меру пресечения

Головина отправили под ночной домашний арест.

Экс-главе одесской полиции Головину смягчили меру пресечения
Фото: Алексей Степанов/368.media

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему главе Одесской полиции генералу Дмитрию Головину.

Об этом сообщил адвокат Николай Стоянов.

"Круглосуточный домашний арест экс-начальника полиции Одесской области Головина Д.В. признан Высшим антикоррупционным судом необоснованным", - написал он в фейсбуке, обнародовав фотокопию решения суда.

Согласно документу, мера пресечения Дмитрию Головину заменена на ночной домашний арест.

Напомним, бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. Вероятно, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

Головина задержали 25 июля. Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Несмотря на это, суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Кроме того, на Головина положили ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

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