УГКЦ предложила Варфоломею создать комиссию по экуменическому диалогу

Святослав хочет "дать новый толчок в экуменическом диалоге".

УГКЦ предложила Варфоломею создать комиссию по экуменическому диалогу
Фото: news.ugcc.ua

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) 16 сентября встретился в Ватикане с Вселенским патриархом Варфоломеем.

На сайте УГКЦ говорится, что во время разговора Святослав предложил создать смешанную комиссию православной церкви и восточных католических церквей, чтобы "дать новый толчок в экуменическом диалоге".

"Восточные католические церкви предлагают новые элементы в осмыслении примата епископа Рима и синодальности. В то же время восточные католические церкви предлагают Римо-католической церкви новые форму осуществления Петрова служения", - пояснил предстоятель важность такой комиссии.

Он также подчеркнул, что после предоставления автокефалии "главным собеседником в экуменическом диалоге для УГКЦ является уже не столько Русская православная церковь, а поместная Православная церковь в Украине".

Константинопольский патриарх в свою очередь пояснил Святославу свои шаги по предоставлению автокефалии ПЦУ и высоко оценил открытость УГКЦ в экуменическом общении.

Напомним, в начале марта предстоятель УГКЦ архиепископ Святослав впервые встретился с митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием (Думенко). ПЦУ по итогам их встречи заявила, что рассчитывает на хорошие отношения с УГКЦ.

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