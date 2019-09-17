Зеленский объявил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса

Выговор сделан за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей во время рабочей поездки президента в Днепропетровскую область.

Президент Владимир Зеленский объявил выговор заместителям главы Офиса президента Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

Соответствующий указ №699/2019 опубликован на сайте президента.

Согласно документу, выговор сделан за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В. Зеленского в Днепропетровской области, объявить выговор: Трофимов Сергей Владимирович - первому заместителю руководителя Офиса Президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленович - Заместителю Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе.

Напомним, во время рабочего визита в Днепр 14 сентября Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации. Им стал Александр Бондаренко. По словам президента, Бондаренко определили "испытательный срок" до Нового года.

Также Зеленский осмотрел капитально отремонтированный Центральный мост и признал, что его открыли вовремя. Ранее, в июле Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари: если Центральный мост не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, - Зеленский приедет на церемонию.

Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), соединяет правый и левый берег Днепра. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.