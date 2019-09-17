Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на должность главы Европейского центробанка

Назначение состоится в октябре.

Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на должность главы Европейского центробанка
Кристин Лагард
Фото: imf.org

Европейский парламент поддержал назначение Кристин Лагард на должность главы Европейского центробанка.

Об этом говорится на сайте Европейского парламента.

В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов. 49 воздержались.

Президент ЕЦБ назначается на один восьмилетний срок лидерами стран Евросоюза. Процедура требует предварительных консультаций с парламентом, мнение которого хоть и не является обязательным, но имеет определенный вес для легитимности кандидата.

Европейский совет примет окончательное решение на октябрьском саммите ЕС.

Лагард стала кандидатом на должность главы ЕЦБ в июле 2019 года и в случае назначения с 1 ноября сменит сменит на посту Марио Драги. Кристин Лагард была директором-распорядителем Международного валютного фонда с 2011 года, а до этого занимала должности в правительстве Франции.

Она может стать первой женщиной на посту председателя Европейского центрального банка.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Депутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходеДепутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходе
В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение НацполицииВ Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Нацполиции
Блок рекламы


Похожие новости
Обнародован текст законопроекта о столице, который разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советыОбнародован текст законопроекта о столице, который разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы
У Трампа появился кандидат на должность советника по нацбезопасности, который сменит БолтонаУ Трампа появился кандидат на должность советника по нацбезопасности, который сменит Болтона
Законопроект о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советыЗаконопроект о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы
Президент Европарламента пригласил Сенцова в БрюссельПрезидент Европарламента пригласил Сенцова в Брюссель
Зеленский назначил главного разведчика Бухарева первым заместителем главы СБУЗеленский назначил главного разведчика Бухарева первым заместителем главы СБУ
Первый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнениеПервый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнение
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
Трое заместителей главы Нацполиции уходят в отставкуТрое заместителей главы Нацполиции уходят в отставку
В Ровенской области обстреляли дом и автомобиль главы одной из громадВ Ровенской области обстреляли дом и автомобиль главы одной из громад
В центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ ГонтаревойВ центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ Гонтаревой
Последние новости
Подгружаем последние новости