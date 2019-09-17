Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на должность главы Европейского центробанка
Назначение состоится в октябре.
Европейский парламент поддержал назначение Кристин Лагард на должность главы Европейского центробанка.
Об этом говорится на сайте Европейского парламента.
В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов. 49 воздержались.
Президент ЕЦБ назначается на один восьмилетний срок лидерами стран Евросоюза. Процедура требует предварительных консультаций с парламентом, мнение которого хоть и не является обязательным, но имеет определенный вес для легитимности кандидата.
Европейский совет примет окончательное решение на октябрьском саммите ЕС.
Лагард стала кандидатом на должность главы ЕЦБ в июле 2019 года и в случае назначения с 1 ноября сменит сменит на посту Марио Драги. Кристин Лагард была директором-распорядителем Международного валютного фонда с 2011 года, а до этого занимала должности в правительстве Франции.
Она может стать первой женщиной на посту председателя Европейского центрального банка.
Вспомним другие новости из этого раздела?
17.09.2019 12:49