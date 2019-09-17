Апелляционный суд оставил в силе пожизенный приговор экс-"торнадовцу" Пугачеву, убившему двух патрульных в Днепре

От преступления до окончательного приговора прошло три года.

Апелляционный суд оставил в силе пожизенный приговор экс-"торнадовцу" Пугачеву, убившему двух патрульных в Днепре
Александр Пугачев, застреливший двух патрульных в Днепре
Фото: скриншот видео

Днепровский апелляционный суд 17 сентября оставил в силе пожизненный приговор бывшему бойцу батальона "Торнадо" Александру Пугачеву, который 25 сентября 2016 года убил двух сотрудников патрульной полиции в Днепре.

Об этом говорится на сайте суда.

Апелляционный суд подтвердил приговор суда первой инстанции, согласно которому Пугачева признали виновным по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч.2 ст.15, п.13 ч.2 ст.115 (завершенное покушение на повторное убийство), ч.3 ст.262 (похищение оружия), ст.348 (посягательство на жизнь полицейского), п.1 ч.2 ст. 115 (убийство двух человек) Уголовного кодекса.

Напомним, 25 сентября 2016 возле центрального автовокзала в Днепре двое патрульных остановили машину, которая проехала на красный свет и попросили водителя предъявить документы. Получив их, патрульный вернулся к своему служебному автомобилю.

В это время Пугачев, зная о том, что находится в розыске за совершение других преступлений на территории Украины, достал пистолет, подошел к машине патрульных и, угрожая оружием патрульному, приказал отдать пистолет. Получив отказ, он силой вытащил полицейского Артема Кутушева из машины, положил его на землю и несколько раз в него выстрелил. От огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте.

Затем преступник совершил еще ряд выстрелов в сотрудницу патрульной полиции Ольгу Макаренко, которая находилась возле служебной машины и попытался скрыться с места преступления. От полученных ранений женщина в тот же день скончался в больнице.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали.

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