В РоSSии актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за "нападение" на росгвардейца

Устинов утверждает, что не участвовал в акции за свободные выборы.

В РоSSии актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за "нападение" на росгвардейца
Павел Устинов
Фото: Новая газета

Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии на акции 3 августа в Москве.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд признал Устинова виновным в "применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

По версии следствия, Устинов выкрикивал оскорбления в адрес полицейских на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. При задержании он якобы сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии Александру Лягину, чем "унизил честь Лягина, причинив нравственные страдания и физические повреждения".

Устинов вину не признает и утверждает, что не участвовал в акции и просто стоял в стороне.

Показания росгвардейцев судья посчитал достаточными доказательствами вины Устинова. К показаниям свидетелей стороны защиты суд отнесся критически, назвав их противоречивыми.

8 сентября состоялись выборы в Мосгордуму. Избирательная кампания сопровождалась акциями в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не допустили до участия в выборах.

После протестов 27 июля в центре Москвы Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По ним были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры.

Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.

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