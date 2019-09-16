Обнародован текст законопроекта о столице, который разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы

Документ зарегистрирован группой депутатов от "Слуги народа".

Обнародован текст законопроекта о столице, который разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы
Фото: Анна Стешенко

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" предлагают законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

Соответствующий законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" 13 сентября зарегистрировала группа нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Текст обнародован в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Согласно нынешней редакции закона, систему административно-территориального устройства Киева составляют районы в городе. В новой редакции эта норма будет предусматривать, что на территории Киева создаются районы, они станут административно-территориальными единицами, которые войдут в систему административно-территориального устройства Украины.

Перечень районов Киева будет утверждать Верховная Рада по представлению Кабинета министров Украины на основании предложения Киевского городского совета. Их границы будет утверждать Кабмин по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами.

В законе о столице предлагают закрепить, что исполнительную власть в Киеве осуществляет Киевская городская администрация, которая осуществляет контрольно-надзорные и координационные функции и исполняет полномочия в соответствии с законом о местных государственных администрациях и другими законами. Предлагают также указать, что особенностью осуществления местного самоуправления в Киеве является распределение полномочий между Киевским городским советом и районными совета.

Прописаны сферы компетенции районов Киева и Киевского городского совета, полномочия главы районного совета и главы исполнительного комитета районного совета. Главу райсовета будут избирать депутаты. Они же смогут досрочно прекращать его полномочия. Районные депутаты будут избирать также главу районного исполкома.

Главу КГГА будет назначать и увольнять президент Украины по представлению Кабинета министров. В числе дополнительных полномочий главы КГГА – участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева; согласие на назначение и увольнение руководителей расположенных в Киеве государственных предприятий и территориальных органов министерств; согласование вопросов создания, реорганизации, ликвидации предприятий или организаций общегосударственного значения и государственной формы собственности.

Глава КГГА будет иметь право опротестовывать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

Авторы законопроекта предлагают установить порядок проверки и опротестования актов.

Согласно изменениям в законно о столице, глава администрации сможет принять решение об остановке действия акта местного самоуправления, опротестовав его в письменной форме с одновременным обращением в суд не позднее 7 дней по кадровых вопросам, не позднее 14 дней – по актам индивидуального действия, не позднее 30 дней – относительно актов нормативно-правового характера.

По итогам проверки соответствующих актов выявление недостатков, которые не соответствуют публичным интересам территориальной громады, Конституции и законам Украины, позволит главе КГГА потребовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно устранить их. Соответствующий орган или чиновник должны устранить нарушение в срок, установленный главой администрации.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают сократить максимально возможное количество депутатов местных советов. Общий состав местного совета составит 84 депутата при численности более 1 млн. избирателей.

В нынешней редакции ст.16 закона о местных выборах, если избирателей более 2 млн., местный совет состоит из 120 депутатов.

Напомним, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Кабмин Владимира Гройсмана ранее отказывался рассматривать этот вопрос.

Депутаты Верховной Рады VIII созыва перед сложением полномочий обратились в Конституционный Суд с просьбой объяснить, может ли президент назначать на пост главы КГГА не мэра Киева.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

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