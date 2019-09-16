Новая глава Минздрава анонсировала проверки больниц "без предупреждения"

"Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела", - отметила Скалецкая.

Новая глава Минздрава анонсировала проверки больниц "без предупреждения"
Зоряна Скалецкая
Фото: Lb.ua

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что планирует без предупреждения посещать с инспекциями украинские учреждения здравоохранения.

Об этом она рассказала во время онлайн встречи по защите прав пациентов в Украине, передает "Укринформ".

"Мы будем планировать с нашими партнерами совместную деятельность и организовывать визиты в учреждения системы здравоохранения. Такие визиты надо делать не только в учреждения психиатрии, но и в другие больницы. Думаю, что мы будем это делать. Так что ждите нас по всей Украине ", - отметила Скалецкая.

Она также подчеркнула, что инспекции больниц будут проходить без предупреждений.

"Однозначно. Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела. Даже после этого у меня будут вопросы к местной власти, как они выполняют свои функции ", - сказала Скалецкая.

Напомним, 4 сентября Скалецкая провела первую пресс-конференцию, на которой озвучила приоритетные направления своей работы. Она также отметила, что второй этап реформы здравоохранения начнется не 1 января, а позже - ориентировочно 1 апреля из-за бюджетного законодательства.

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