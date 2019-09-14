Освобожденные из роSSийского плена моряки вернулись в Одессу

Они намерены продолжить службу в национальном флоте.

Освобожденные из роSSийского плена украинские моряки и их родственники двумя самолетами Ан-26 днем 14 сентября прибыли в Одессу.

Об этом сообщает Думская.

Фото: Думская

После прибытия на Школьный аэродром Одессы пассажиры пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая "Западная"), что в Практической гавани Одесского порта.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

На базе моряков, которые намерены продолжить службу в национальном флоте, приветствовали начальник штаба ВМС вице-адмирал Андрей Тарасов, сослуживцы и волонтеры.

Фото: Думская

Фото: Думская

Волонтеры вручили морякам флаг ВМСУ, который в знак поддержки пленных висел на флагштоке возле мэрии с ноября 2018 года. Одесские дети подарили военным символические кораблики, с которыми в течение всего времени плена украинцы проводили акции в поддержку героев.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что почти всех освобожденных моряков выписали из госпиталя, где они проходили реабилитацию.

Напомним, 24 военнопленных украинских моряка вместе с 11 политзаключенными вернулись в Украину 7 сентября. Глава МИД Вадим Пристайко выразил надежду, что очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоится в ближайшее время.

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