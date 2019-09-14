Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс

На сайте Рады указано, что в нем содержатся не соответствующие Конституции положения.

Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс
Фото: Макс Левин

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

На сайте указано, что "документ готовится к рассмотрению с вето президента".

"Анализ положений Кодекса, которыми определяется порядок применения избирательной квоты, распределения депутатских мандатов и определения избранных кандидатов в избирательном регионе и в общегосударственном избирательном округе, дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной системы с закрытыми списками", - говорится в тексте предложений.

Кроме того, в предложениях указано, что Избирательный кодекс, который поступил на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.

"Не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса", - говорится в тексте предложений президента.

Напомним, Рада приняла Избирательный кодекс 11 июля 2019 года. Перед этим парламент 17 раз возвращался к рассмотрению поправок к документу.

Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов. Он объединил в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Кодекс предусматривает отказ от смешанной системы выборов с мажоритаркой и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками. Избирательный барьер останется на уровне 5%.

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