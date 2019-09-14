Гончарук: я не планирую до конца жизни заниматься политикой

"Надеюсь, наша команда проработает пять лет и сможет реализовывать себя в других сферах".

Гончарук: я не планирую до конца жизни заниматься политикой
Фото: YES © 2019

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не планирует до конца жизни заниматься политикой и готов через пять лет уйти с государственной службы.

Об этом он сказал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

"Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет и по результатам этих пяти лет сможет дальше реализовывать себя в других сферах. Я очень на это надеюсь. Лично я, независимо от того, какой период времени и какую позицию я буду занимать в этой команде, намерен посвятить тому, чтобы такой результат был достигнут... Я не планирую до конца жизни заниматься политикой, государственной службой", - заявил Гончарук.

На вопрос модератора, не входит ли в его планы участие в президентских выборах в будущем, Гончарук ответил, что если бы его год назад спросили, не хочет ли он занять пост премьера, он, скорее всего, ответил бы отрицательно.

Напомним, что Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины. В июле ему исполнилось лишь 35 лет.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бываетПорошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - ДенисоваРоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - Денисова
Блок рекламы


Похожие новости
Гончарук: Украина станет самой быстрорастущей экономикой мираГончарук: Украина станет самой быстрорастущей экономикой мира
Украина присоединитья к энергорынку Европы в 2025 году, - ГончарукУкраина присоединитья к энергорынку Европы в 2025 году, - Гончарук
Миссия МВФ прибыла в Украину, - ГончарукМиссия МВФ прибыла в Украину, - Гончарук
Пристайко: саммит "нормандской четверки" может состояться до конца сентябряПристайко: саммит "нормандской четверки" может состояться до конца сентября
Новый премьер Гончарук задолжал 21 тыс. гривен за коммунальные услугиНовый премьер Гончарук задолжал 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Гончарук ожидает от СБУ ликвидации УБЭПГончарук ожидает от СБУ ликвидации УБЭП
Абромавичус пообещал конкурс на главу "Укроборонпрома" до конца годаАбромавичус пообещал конкурс на главу "Укроборонпрома" до конца года
Гончарук планирует отказаться от показухи во время заседания правительстваГончарук планирует отказаться от показухи во время заседания правительства
Гончарук анонсировал запрет на "обмен бумажками" между госорганамиГончарук анонсировал запрет на "обмен бумажками" между госорганами
Гончарук в понедельник собирает КабминГончарук в понедельник собирает Кабмин
Последние новости
Подгружаем последние новости