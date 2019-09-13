Коломойский отрицает связь между его встречей с Зеленским и обыском в Приватбанке

Олигарх посоветовал перестать заниматься конспирологией.

Коломойский отрицает связь между его встречей с Зеленским и обыском в Приватбанке
Фото: Анна Стешенко

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским и обыски в Приватбанке не были связаны между собой.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Вы считаете, что мы обсуждали там вопросы обысков? Перестаньте заниматься конспирологией. Вы считаете, что в Приватбанке не могут быть обыски? А в Эксимбанке могут быть обыски? А в Ощадбанке? А в частных банках? А чего в Приватбанке не могут?", - сказал Коломойский.

По его словам, встреча у Зеленского была посвящена "практическим вопросам, связанным с отопительным сезоном".

Напомним, что встреча состоялась 10 сентября. На следующий день сотрудники полиции пришли с обыском в центральный офис Приватбанка в Днепре.

Обыски были связаны с тем, что Приватбанк, имея в своей структуре подразделения, осуществляющие подбор персонала и информационное обеспечение, заключил контракты со сторонними подрядчиками.

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