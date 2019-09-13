Аброськин намерен баллотироваться в мэры Мариуполя

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что подал министру внутренних дел Арсену Авакову рапорт об увольнении, среди прочего, в связи с тем, что намерен баллотироваться на должность мэра Мариуполя.

Об этом Аброськин заявил на пресс-конференции в Мариуполе в четверг, 12 сентября.

"Господин Бойченко (действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко – ред.) сегодня, насколько я знаю, в отпуске. Он должен переживать: у него есть конкурент. На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно… Я ему обещал, и так будет", - цитирует Аброськина Интерфакс-Украина.

Накануне сообщалось, что трое заместителей главы Нацполиции покидают свои должности, в том числе - Аброськин.

Затем Аброськин опроверг свое увольнение.

12 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку Вячеслава Аброськина, Виталия Невгада и Игоря Купранца.

Отметим, что Бойченко выиграл выборы городского головы Мариуполя и был назначен мэром города 15 декабря 2015 года. Выборы мэра Мариуполя проходят раз в 4 года.