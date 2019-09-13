Адвокат Порошенко раскрыл подробности допроса

Экс-президента могут допросить заново.

Адвокат Порошенко раскрыл подробности допроса
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Адвокат экс-президента, лидера партии "Европейская солидараность" Петра Порошенко Игорь Головань считает, что ГБР нужны не показания Порошенко, а постоянные провокации под видом допросов. Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде", раскрывая подробности сегодняшнего допроса Порошенко.

"Показания Петра Порошенко в производстве, касающегося "Приватбанка", следователям ГБР почему-то не понравились.Не потому, что эти показания раскрывают нелепость даже разговоров о каком-либо влиянии на принятие уже провозглашенного судебного решения?", - отметил Головань.

"Не понравились и упоминание о фактах, опубликованных на известной пресс-конференции Горбатюка и Сытника. А уж когда Петр Порошенко настойчиво попросил допросить его по всем имеющимся производствам (ведь собственноручные показания все равно уже переданы в ГБР), следователи сначала советовались, а потом сообщили, что у них сломалась камера, а потому не только все допросы провести невозможно, но и следует первый, уже завершенный допрос, начать заново", - рассказал Головань.

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