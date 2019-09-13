Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский

Олигарх впервые пришел на встречу YES.

Фото: Соня Кошкина

Олигарх Игорь Коломойский впервые пришел на ежегодную встречу Ялтинской экономической стратегии, которая проходит в Киеве.

На вопрос корреспондента LB.ua, почему его не было с утра, когда выступал президент Владимир Зеленский, Коломойский ответил так: "Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне [он] приятен, но, может, я ему неприятен".

Коломойский также рассказал, что встреча с Зеленским в Офисе президента состоялась не по его инициативе. "Пригласили", - сказал олигарх.

По его словам, на этой встрече не обсуждались дела парламента.

Напомним, 10 сентября Офис президента сообщил, что президент Зеленский встретился в своем кабинете с Коломойским. На встрече также присутствовал ряд других лиц, в том числе первый помощник президента Сергей Шефир, глава ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский 13 сентября заявил, что на встрече обсуждали большое количество вопросов, в том числе "Центрэнерго" и коммунальные тарифы.

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