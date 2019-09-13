С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранены шестеро военных

Боевики использовали минометы.

С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранены шестеро военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, в результате которых шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения разной степени тяжести.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС.

Стрельба велась возле Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного, Верхнеторецкого, Зайцево, Майорска, Новгородского.

Боевики применили минометы калибра 82 мм возле Зайцево (стреляли со стороны поселка Гольмовский) и Майорска (стреляли со стороны шахты №6-7).

Напомним, что 12 сентября на Донбассе было 23 обстрела, погиб один военный.

11 сентября в результате 18 обстрелов погибли двое военных, еще один был ранен.

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