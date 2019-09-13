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2019-09-13
С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранены шестеро военных
Боевики использовали минометы.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, в результате которых шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения разной степени тяжести.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС.
Стрельба велась возле Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного, Верхнеторецкого, Зайцево, Майорска, Новгородского.
Боевики применили минометы калибра 82 мм возле Зайцево (стреляли со стороны поселка Гольмовский) и Майорска (стреляли со стороны шахты №6-7).
Напомним, что 12 сентября на Донбассе было 23 обстрела, погиб один военный.
11 сентября в результате 18 обстрелов погибли двое военных, еще один был ранен.
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