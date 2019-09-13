В Литературном музее Харькова праворадикалы пытались сорвать лекцию про толерантность

Радикалы облили зеленкой активиста и лектора.

Вчера, 12 сентября представители националистической организации «Фрайкор» попытались сорвать лекцию и дискуссию про толерантность в Харьковском литературном музее. Об этом сообщает фейсбук-страница Литмузея.

Фото: предоставила пресс-служба Литмузея
Фото: предоставила пресс-служба Литмузея

Лекция журналиста и экс-нардепа Александра Дония с последующей дискуссией на тему:«Толерантность как современная составляющая украинской национальной идеи» должна была состояться в рамках образовательной программы перед проведением «Марша равенства».

Фото: ЛитмузейФБ

Около 30-ти представителей «Фрайкора» попытались сорвать проведение мероприятия. Они не пропускали внутрь участников и участниц встречи, настаивая, что первыми должны пройти именно националисты, а остальные - "если хватит места".

Отмечается, что среди националистов также были замечены представители «Традиции и порядка» и «Правого сектора».

Кроме того, радикалы облили зеленкой одного из активистов и непосредственно Александра Дония.

Фото: uaХарьков
Фото: предоставила пресс-служба Литмузея

К инциденту привлекли полицейских, которые помогли разблокировать мероприятие. Несмотря на свой внешний вид, часами позже, Доний все же провел лекцию про толерантность. «Надеемся, что цивилизованный диалог возможен», - отметили на фейсбуке музея.

Напомним, это не первый случай, когда представители праворадикальных движений пытаются сорвать дискуссии и лекции о правах человека и равенстве. Так, например, в 2018 году представители националистичечких сил попытались сорвать дискуссию про распространение ультраправых движений в Украине в рамках фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Часто они избивают молодых людей и срывают выставки. В 2017 году радикалы разгромили выставку художника-анархиста Давида Чичкана «Утраченная возможность», на которой он представил свой взгляд на войну в Украине и ситуацию после Майдана.

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