Моряки просят СМИ дать им месяц покоя для обследования и улаживания текущих дел

"Дайте возможность ребятам пройти медицинский осмотре и лечение, а потом пообщаемся".

Моряки просят СМИ дать им месяц покоя для обследования и улаживания текущих дел
Фото: president.gov.ua

Освобожденные из роSSийского плена украинские моряки просят журналистов учесть необходимость военнослужащих пройти обследование, лечение и временно не беспокоить их. Такое заявление сегодня на пресс-конференции озвучил капитан второго ранга, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко, пишет "Укринформ".

"Мы от вас не бегаем, не хотим ничего скрыть, никакую информацию, пожалуйста, мы всегда для вас открыты. Но вы тоже поймите, сейчас ребята приехали, есть очень много вопросов со здоровьем, и не выходит даже проходить обследование нормально, сдавать те анализы, так как много параллельно задач, к тому же отвлекают СМИ. Вы - это основной наш удар, наше оружие, освобождение наше, но попрошу ближайшее время отнестись с пониманием, дать возможность ребятам пройти медицинский осмотр, лечение, а потом уже пообщаемся ", - сказал Гриценко.

В свою очередь заместитель начальника Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович попросил СМИ дать освобожденным морякам месяц на лечение, реабилитацию и отдых, а потом уже обращаться за комментариями или интервью.

"В течение месяца, пока они будут оформлять все необходимые документы, улаживать дела с назначением на должности, с восстановлением всех видов обеспечения - отпуска, семья, реабилитация, очень попрошу прессу за это время не беспокоить наших моряков", - подчеркнул он.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РоSSии украинский, а также 24 моряка, которых РоSSия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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