Экс-директору Львовского бронетанкового завода сообщили о подозрении

В декларациях за 2016-2018 годы он не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн гривен.

Бывшему руководителю Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву сообщили о подозрении в недекларировании доходов.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

"12 сентября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили бывшему директору ГП «ЛБТЗ» о подозрении декларировании недостоверных сведений (ст. 366-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что Тымкив в декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн гривен. Среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой он является.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.

Напомним, Тымкив был назначен в сентябре 2015 года после того, как его предшественник был уволен за срыв планов по производству военной техники для АТО.

В июле 2017 года НАБУ задержало Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко по подозрению в хищении 28 млн гривен (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса). По версии следствия, ЛБТЗ закупил старые двигатели для танка Т-72 по цене новых. 18 июля Тымкив вышел на свободу под залог 2 млн грн и вернулся к исполнению обязанностей. 20 июля он был снова отстранен от должности.

В марте 2018 года НАБУ завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц Вооруженных Сил Украины и госпредприятия "Львовский бронетанковый завод". Сообщалось, что по делу проходят директор ЛБТЗ, его зам по коммерческим вопросам, начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майор; начальник отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковник; учредитель ООО "Булет Лайн".

В мае 2018 года Тымкива снова отстранили от должности на время расследования растраты средств на сумму более 28 млн гривен.