Экс-директору Львовского бронетанкового завода сообщили о подозрении

В декларациях за 2016-2018 годы он не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн гривен.

Экс-директору Львовского бронетанкового завода сообщили о подозрении
Роман Тымкив

Бывшему руководителю Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву сообщили о подозрении в недекларировании доходов.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

"12 сентября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили бывшему директору ГП «ЛБТЗ» о подозрении декларировании недостоверных сведений (ст. 366-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что Тымкив в декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн гривен. Среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой он является.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.

Напомним, Тымкив был назначен в сентябре 2015 года после того, как его предшественник был уволен за срыв планов по производству военной техники для АТО.

В июле 2017 года НАБУ задержало Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко по подозрению в хищении 28 млн гривен (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса). По версии следствия, ЛБТЗ закупил старые двигатели для танка Т-72 по цене новых. 18 июля Тымкив вышел на свободу под залог 2 млн грн и вернулся к исполнению обязанностей. 20 июля он был снова отстранен от должности.

В марте 2018 года НАБУ завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц Вооруженных Сил Украины и госпредприятия "Львовский бронетанковый завод". Сообщалось, что по делу проходят директор ЛБТЗ, его зам по коммерческим вопросам, начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майор; начальник отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковник; учредитель ООО "Булет Лайн".

В мае 2018 года Тымкива снова отстранили от должности на время расследования растраты средств на сумму более 28 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Львовского облсовета обвинил правительство в задержке финансирования регионовГлава Львовского облсовета обвинил правительство в задержке финансирования регионов
Сотруднику НАПК сообщили о подозрении в незаконном копировании конфиденциальной информации из декларацийСотруднику НАПК сообщили о подозрении в незаконном копировании конфиденциальной информации из деклараций
Прокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении украинке, помогавшей организовать "выборы" в 2014 годуПрокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении украинке, помогавшей организовать "выборы" в 2014 году
Экс-нардепу из партии Ляшко сообщили о подозрении в ложном декларированииЭкс-нардепу из партии Ляшко сообщили о подозрении в ложном декларировании
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозренииВилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Замминистра экологии сообщили о подозренииЗамминистра экологии сообщили о подозрении
Болтон не будет встречаться с руководством "Мотор Сич", но обсудит продажу завода с украинской властьюБолтон не будет встречаться с руководством "Мотор Сич", но обсудит продажу завода с украинской властью
Норвежские сейсмологи сообщили о втором взрыве в Архангельской области, который стал источником радиацииНорвежские сейсмологи сообщили о втором взрыве в Архангельской области, который стал источником радиации
МВД разрывает контракт с руководством завода-производителя оружия "Форт"МВД разрывает контракт с руководством завода-производителя оружия "Форт"
РосСМИ сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенныхРосСМИ сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных
Последние новости
Подгружаем последние новости