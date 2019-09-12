СБУ разоблачила мошенника, который представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги

Подозреваемый требовал от врача $50 тыс. за то, что он якобы брал взятки и незаконно торговал лекарствами.

В Одесской области СБУ задержала подозреваемого в вымогательстве 50 тыс. долларов с помощью поддельного удостоверения сотрудника спецслужбы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

С апреля этого года подозреваемый требовал 50 тыс. долларов от врача-травматолога Одесской городской больницы. Мужчина использовал поддельное удостоверение сотрудника СБУ, муляж огнестрельного оружия и показывал поддельные документы, якобы подтверждающие получение врачом взяток и незаконную торговлю лекарствами.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задокументировали, как фигурант дела получал 3 тыс. долларов и задержали его в пригороде Одессы во время получения очередного транша размером в 500 тыс. гривен.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства, мужчине сообщили о подозрении в преступлениях по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса, он задержан до решения суда.

Напомним, в августе в Ивано-Франковской области сотрудники СБУ разоблачили "криминального авторитета" на систематическом вымогательстве крупных сумм денег от представителей коммерческих структур.

Уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой.

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