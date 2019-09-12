Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"

Боевик "ДНР", как и его дочь, живут в Снежном.

Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
Фото: Lb.ua

Дочь боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, подозреваемого в деле о крушении малазийского лайнера MH17 над Донбассом, сообщила,что возвращается с отцом "домой", пишут Новости Донбасса.

Пост в сети "Вконтакте" она подписала: "Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои. Едем домой!".

В записи не уточняется, куда именно дочь и отец направляются домой. Согласно информации СМИ, в конце июня Цемаха задержали дома в подконтрольном группировке "ДНР" городе Снежное, где также жила его дочь.

До сообщения о встрече с отцом Цемах опубликовала фото автобуса "Донецк-Москва" и пост, в котором называет Москву "великим стольным градом нашей большой родины".

Цемаха обвиняют в создании террористической организации. Также он является фигурантом дела о сбитом "Боинге" рейса МН17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном. Боевика достали его из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного - он умер от травм, полученных в ходе спецоперации, 11 июля.

Ранее журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" Цемах признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук".

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.

7 сентября Цемах был передан РоSSии в рамках обмена в формате 35 на 35, в результате которого в Украину вернулись 24 военных моряка, а также 11 политзаключенных.

Отметим, что после обмена Цемаха глава МИД Нидерландов заявил, что правительство страны "глубоко сожалеет", что под давлением РоSSии Украина его выдала, но при этом он рассказал, что голландские следователи допросили боевика перед обменом.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха в подозреваемые.

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