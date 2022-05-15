В Украину возвращается рекордное количество людей. Очередь на въезд превышает поток на выезд – пограничники

Только за вчера в Украину из Польши въехали больше 30 тысяч человек, информирует ZN.ua.

В Украину возвращается рекордное количество людей. Очередь на въезд превышает поток на выезд – пограничники
© Пограничная служба Польши в Twitter

Очередь на въезд в Украину через западную границу пятый день подряд превышает поток на выезд. Пограничники говорят, что суммарно чистый приток в Украину за эти дни составил 31 тысячу человек – это рекордные показатели с начала войны.

Госпогранслужба сообщила, что 14 мая из Украины выехали больше 37 тысяч, днем ранее 34 тысяч, тогда как число прибывших в страну составило почти 46 тысяч и 40 тысяч соответственно.

ГПСУ уточнила, что за минувшие сутки число оформленных машин с гуманитарными грузами снизилось до 259 с 279 накануне, тогда как число транспортных средств, пересекших границу наоборот увеличилось с 18 тысяч до более чем 20 тысяч.

По данным пограничной службы Польши в твиттере, 14 мая из страны в Украину въехало 31,5 тысячи, тогда как днем ранее – 27 тысяч. В обратном направлении поток составил 22,9 тысячи по сравнению с 21,2 тысячи в субботу.

#Pomagamy??
Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przej?ciach granicznych na kierunku z??do??3,383 mln os.
Wczoraj tj.14.05??22,9 tys.
Dzi? do godz.07.00??5,8 tys.
W dn.14.05 z??do??odprawiono 31,5 tys.os. pic.twitter.com/pUeCKhVmVw

— Stra? Graniczna (@Straz_Graniczna) May 15, 2022


Александр Хребет, ZN.ua

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