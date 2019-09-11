СБУ разоблачила интернет-пропагандистов, работавших на РФ

Одного из них задержали, инкриминируя статью за посягательство на территориальную целостность Украины.

В Днепропетровской области сотрудники СБУ пресекли деятельность интернет-пропагандистов, которые через соцсети распространял антиукраинскую пропаганду и задержали одного из них. Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

В процессе документирования разветвленной сети интернет-агитаторов, которых координируют с территории РоSSии, оперативники установили, что житель города Терновка Днепропетровской области в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения госграницы.

Кроме того, выполняя задания роSSийских кураторов за денежное вознаграждение, пропагандист распространял с фейковых аккаунтов ложную информацию о ситуации в районе проведения ООС и действий украинской власти.

По данному факту правоохранители завели уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Аналогичные факты деструктивного информационно-психологического воздействия украинцев соцсети были ранее обнаружены СБУ в Одесском, Сумском и Луганском регионах.

Анализ данных показал, что привлечение граждан Украины спецслужбами РФ к проведению подобной интернет пропаганды позволяет предоставить «эффект действительности», используя аккаунты реальных людей, а также адаптации пропаганды под конкретный регион непосредственно его жителем.

Отмечается, что такую деятельность в большинстве случаев ведут в сочетании с фейковыми публикациями в подконтрольных РФ СМИ или с заявлениями «лидеров общественного мнения», искажаю подлинные факты.

Напомним, 10 сентября на выезде из Крыма пограничникам сдался бывший боевик "ДНР" с позывным "Коршун", который находился в розыске.