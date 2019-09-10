В Раде 9 созыва впервые пытались заблокировать трибуну

В Верховной Раде 9 созыва сегодня впервые произошла попытка блокирования трибуны. Инцидент произошел во время выступления депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко в ходе обсуждения законопроекта №1043. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Во время своего выступления Геращенко назвала депутатов от партии "Слуга народа" "зелеными человечками" и "югендом".

"Друзья, вы знаете, 5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватили парламент...", - сказала она.

Ее сразу перебил председатель Рады Дмитрий Разумков, а члены "Слуги народа" поддержали спикера длительными аплодисментами. Геращенко не смогла закончить речь, поэтому к трибуне вышли члены "Евросолидарности", в частности экс-спикер Андрей Парубий и экс-Президент Петр Порошенко. Разумков предоставил Геращенко слово.

"Уважаемые коллеги, сейчас в этом сессионном зале мы видим как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АРК Крым. Прошу председателя парламента успокоить свой "югенд"...", - сказала Геращенко, на что "слуги народа" ответили криками "ганьба", но на этот раз дали депутатке закончить речь.

Законопроект №1043 предусматривает запрет депутатов настаивать на каждой поправке, внесенной к законопроекту.