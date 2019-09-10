В Раде поймали первого "кнопкодава"

Отличился мажоритарщик Александр Ковалев.

Представители движения "Честно" зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва. Отличился мажоритарщик Александр Ковалев, который был избран на самом маленьком прифронтовом округе №51 в Донецкой области.

Ковалев нажимал кнопку на месте еще одного внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова. Это произошло во время голосования за проект закона об импичменте за основу. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

Ковалев сначала отрицал факт кнопкодавства, но потом фактически признал свое нарушение.

"Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно… Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…”, – заявил депутат.

Ефимов попросил отшутиться: "Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку… Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста".

Напомним, что в Верховную Раду внесен законопроект о лишении мандата за кнопкодавство. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины.

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