В ПАСЕ настаивают на доступности Цемаха для нидерландских следователей по делу MH17

"РоSSия является государством-членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью".

В ПАСЕ настаивают на доступности Цемаха для нидерландских следователей по делу MH17
Фото: Lb.ua

Переданный РоSSии в рамках обмена Владимир Цемах - "подозреваемое лицо" в деле катастрофы самолета рейса MH17 и должен оставаться доступным для нидерландских органов, расследующих это дело.

Об этом заявила глава Комитета по правовым вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы Сунна Аверсдоттир.

"Тот факт, что Украина позволила господину Цемаху поехать в РоSSию не значит, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. РоSSия является государством-членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Аверсдоттир добавила, что в начале октября комитет назначит докладчика, который должен оценить прогресс, достигнутый в расследовании катастрофы малайзийского боинга над Донбассом и привлечении к ответственности виновных.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В рамках обмена Украина отдала РоSSии бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, который является важным свидетелем по делу МН17.

Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном, является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга" МН-17. Боевика достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного - он умер от травм, полученных в ходе спецоперации, 11 июля.

Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха РоSSии, но успели допросить, пока он находился в Киеве.

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