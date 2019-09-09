Подполковника, ответственного за обеспечение пограничников продуктами, задержали на взятке в 71 тыс. грн

Военный получил деньги от поставщика продуктов.

Подполковника, ответственного за обеспечение пограничников продуктами, задержали на взятке в 71 тыс. грн
Фото: https://dbr.gov.ua

Подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы задержали на взятке в 71 тыс. гривен. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"По предварительной информации, начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн. Сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников", - говорится в сообщении.

Пограничника задержали.

Решается вопрос об объявлении ему сообщения о подозрении, избрании подполковнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Уголовное расследование ведется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, начальника Полтавской таможни задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки.

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