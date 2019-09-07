В РоSSию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины

Украина в рамках обмена пленными отдала РоSSии 35 заключенных, минимум 30 из которых являются гражданами Украины. Это следует из предварительного списка, который появился в СМИ .

По данным источников Украинской правды, приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан роSSийской стороне ранее.

Предварительно в список Украины включены:

1. Владимир Цемах - гражданин Украины. Командир роты наемников в 2014-м в Снежном, является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга" МН-17. Сообщалось, что выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в катастрофе MH17.

2. Кирилл Вышинский - гражданин Украины, руководитель пророSSийского информационного агентства «РИА Новости-Украина». 5 мая 2018 Вышинского задержали по подозрению в государственной измене. 17 мая суд арестовал его. По данным сайта «Миротворец», а затем и следствия, Вышинский был в Крыму во время аннексии и способствовал ей в медийной сфере, и даже не публично получил от Путина медаль «За возвращение Крыма».

3. Виктор Агеев 13.09.1995 - роSSийский солдат, взятый в плен в Донбассе летом 2017 года. Получил 10 лет тюрьмы: осужденный за терроризм и незаконное использование оружия.

4. Александр Баранов, 11.08.1983 - граждан Украины, бывший украинский военный, перешедший на службу в роSSийскую армию. 8 февраля 2018 Подольский райсуд Киева приговорил Баранова к 13 годам лишения свободы.

5. Максим Одинцов, 25.04.1983 - гражданин Украины, бывший украинский военный, перешедший на службу в роSSийскую армию. Осужден за дезертирство на 14 лет.

6. Аслан Басханов, 06.04.1966 - украинец. Более детальной информации пока что нет.

7. Елена Бобова, 26.04.1972 - гражданка Украины, участница антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014 года. Вместе с еще тремя фигурантами – Пикаловым Валерием, Денисом Хитровым и Петром Мельничуком задержаны в марте 2017 года. Их обвинили в государственной измене. По данным СБУ , они создали целую шпионскую сеть, вербовали сотрудников стратегических предприятий на юге Украины и собирали информацию о передвижении сил ВСУ.

8. Денис Хитров, 28.04.1977 - гражданин Украины, участник одесской антимайдана, обвинен в создании шпионской сети и госизмене.

9. Петр Мельничук, 12.07.1972 - гражданин Украины, участник одесской антимайдана, обвинен в создании шпионской сети и госизмене.

10. Андрей Васьковский, 25.12.1991 - гражданин Украины, экс-сотрудник СБУ . В августе 2018 года тогдашний председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что в рядах ведомства нашли "крота", впоследствии адвокаты сообщили, что этим "кротом" является капитан СБУ Андрей Васьковский. Его вроде задержали во время того, как он фотографировал документы с грифом "секретно".

11. Владимир Галичий, 18.01.1948 - гражданин Украины. Экс-депутат Севастопольского горсовета, который в марте 2014 года проголосовал за вхождение в состав РоSSии. Галичого задержали на админгранице Крыма и Херсонской области в сентябре 2015 года. Его обвинили в госизмене, однако сам он вину не признает. Находился в СИЗО .

12. Сергей Гнатьев, 13.04.1988 - гражданин Украины. Осужденный, по имеющейся информации, на 8 лет за покушение на добровольца ОУН и участие в незаконных вооруженных формированиях.

13. Анна Дубенко, 18.08.1982 - гражданка Украины. Связистка украинской военной части в Бахмуте, обвиняется в передаче разведданных противнику, была арестована контрразведкой. Провела в СИЗО почти 2 года.

14. Станислав Ежов, 22.06.1978 - гражданин Украины, бывший переводчик экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Задержан 20 декабря 2017. Обвинен в шпионаже и сотрудничестве с роSSийскими спецслужбами.

15. Аркадий Жидких, 19.11.1967 - гражданин РоSSии, воевал на стороне боевиков на Донбассе под позывным "Якут". Взят в плен украинскими военными в сентябре 2015 года.

16. Игорь Кимаковский, 28.04.1972 - гражданин РоSSии, агент ФСБ. Задержан в июне 2015 года. Поймали Кимаковского в поселке Березовое Донецкой области. В СБУ отметили, что он наладил связи с боевиками "ДНР" и передавал им информацию о дислокации и перемещении украинских войск. Сам Кимаковский утверждает, что является преподавателем, а на Донбасс приехал добровольцем, чтобы восстанавливать инфраструктуру.

17. Ольга Ковалис, 07.08.1968 - роSSийская шпионка. Задержана на блокпосту возле Мариуполя в апреле 2015 года. Ее обвинили в сборе информации для боевиков "ДНР" и формировании сети шпионов. С того времени находилась в СИЗО .

18. Сергей Коверник, 16.02.1978 - нет информации.

19. Дмитрий Кореновский, 18.03.1972 - гражданин Украины. Вместе с Федоровым задержан в июне 2018 года в Николаеве. Осуждены за сбор информации о передвижении сил ВСУ и передаче ее кураторам. Пытались принять сделку со следствием и признать вину, однако суд отклонил это. До задержания Кореновский работал местным скульптором.

20. Виктор Федоров, 18.07.1969 - гражданин Украины. Осужден за сбор информации о передвижении сил ВСУ.

21. Андрей Костенко, 18.09.1984 - гражданин Украины. Более подробной информации пока нет.

22. Алексей Лазаренко, 13.10.1985 - гражданин Украины, агент роSSийской военной разведки, работал на одном из стратегических предприятий Украины – авиазаводе "МИГремонт" в Запорожье. Завербован пять лет назад, имел прямой доступ к украинским военным тайнам. Его задержали летом 2019 года на границе с Россией , он ехал к куратору с новой информацией о своем заводе. На диске были самолеты в цехах, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома.

23. Сергей Лазарев, 07.05.1957 - гражданин Украины, полковник ВВС Украины, русский агент. Имел позывной "Сократ" и шпионил в пользу РоSSии более три года в отрасли авиастроения. По данным следствия, был задержан в 2017 году, а в конце 2018 стало известно, что был приговорен к 4 годам лишения свободы. В интервью ТСН.Тиждень рассказывал, как ему не нравилась украинизация и он сам искал способы стать роSSийским агентом.

24. Юрий Ломако, 04.02.1961 - гражданин Украины. Был задержан в декабре 2018 года в Очакове. Капитан 1-го ранга военно-морских сил ВСУ. По данным следствия, был завербован в Крыму 2015 года. РоSSиянам передавал информацию о воинских частях и личном составе украинской армии. В апреле 2019 года его приговорили к 5 годам лишения свободы.

25. Евгений Мефедов, 22.05.1983 - гражданин Украины, фигурант «дела 2 мая», подозреваемый в сепаратизме. Игорь Кимаковський - задержан за участие в войне на стороне роSSийских гибридных сил, а именно - группировка «ДНР».

26. Юлия Просолова, 13.07.1988 - гражданка Украины. Осуждена на 12 лет по обвинению в совершении теракта в Мариуполе, во время которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. Прасолова признала вину и в октябре 2018 года получила 12 лет заключения.

27. Александр Ракущин, 19.03.1963 - гражданин Украины, офицер запаса Вооруженных сил Украины, обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами РФ . Его задержали в июне 2019 года. Следствие считает, что ФСБ завербовала Ракущина еще в 2017 году на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища. Он собирал информацию о украинском вооружении и пытался вербовать сотрудников СБУ .

28. Антонина Родионова, 06.09.1969 - гражданка Украины, экс-сотрудница Нацгвардии, шпионка. Была завербована в августе 2016 года. Она работала делопроизводителем в службе радиационной, химической, биологической защиты Службы экологической безопасности Главного управления Национальной гвардии Украины. В РоSSии передавала ряд организационных данных Нацгвардии. Признала вину и 24 января 2018 года была приговорена к 4 годам лишения свободы.

29. Александр Саттаров, 28.12.1980 - гражданин Украины. Один из бойцов крымского «Беркута», которого судят в Киеве за участие в пророSSийской «самообороне» Крыма, способствовала аннексии полуострова Россией .

30. Алексей Седиков, 10.10.1979 - гражданин РоSSии, лейтенант запаса ВС РФ , воевавшего на стороне боевиков "ЛНР". Его захватили в плен украинские военные на Донбассе в июле 2016 года. Через год суд признал Седикова виновным в террористической деятельности и приговорил к 11 годам лишения свободы.

31. Тарас Синичак, 24.06.1977 - гражданин Украины, бывший военный медик. Обвинен в государственной измене и дезертирстве. После оккупации полуострова Синичак не выполнил приказ и не вышел на территорию материковой Украины, взамен получил роSSийский паспорт и перешел на службу в армию РФ . Был задержан украинскими правоохранителями в Херсонской области в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на админгранице с Крымом.

32. Александр Тарасенко, 10.07.1970 - гражданин Украины. Другой информации пока нет.

33. Андрей Третьяков, 18.10.1973 - гражданин Украины. Корректировщик огня сепаратистов. Задержан в 2017 году в Авдеевке.

34. Павел Черных, 04.08.1975 - россиянин, шпион. Муж Ольги Ковалис, был задержан вместе с ней на блокпосту и получил аналогичные обвинения. С того времени находился в СИЗО .

35. Руслан Гаджиев (?), 10.02.1973 - значится в предварительном списке, но адвокат утверждает, что его не обменяли.

Точный список обещали опубликовать позже. Также в СМИ говорилось о том, что все украинцы, попавшие в список обмена, включены туда добровольно.