Сенцов: с освобождением последнего пленного наша борьба не закончится

Сенцов находился в роSSийском плену более пяти лет.

Сенцов: с освобождением последнего пленного наша борьба не закончится
Олег Сенцов
Фото: Эскендер Ганиев

Режиссер Олег Сенцов выступил перед журналистами в аэропорту Борисполь после своего освобождения из роSSийского плена, в котором он находился более пяти лет - с мая 2014 года.

"День сегодня действительно хороший. Мы с ребятами очень рады оказаться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце концов его добились. Большое спасибо. Надеюсь, что и все остальные пленные скоро будут освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - сказал режиссер.

Вместе с Сенцовым самолетом в аэропорт Борисполь в субботу прибыли еще 10 политзаключенных - Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров, Артур и Евгений Панов, а также 24 украинских моряка.

Освобожденные украинцы отправятся в "Феофанию" на обследования. Им также предстоит пройти реабилитацию.

Согласно данным украинского МИД по состоянию на февраль 2019 года, РоSSия удерживала более 70 граждан Украины.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
Блок рекламы


Похожие новости
Богдан: Не могу комментировать обмен лиц, но граждане Украины - наша главная ценностьБогдан: Не могу комментировать обмен лиц, но граждане Украины - наша главная ценность
МИД Болгарии попросил РоSSию не называть приход советской армии в 1944 году "освобождением"МИД Болгарии попросил РоSSию не называть приход советской армии в 1944 году "освобождением"
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
Сенцова перевезли в СИЗО Москвы – источникСенцова перевезли в СИЗО Москвы – источник
Коломойский: если РоSSия "уберется восвояси", война закончится за две неделиКоломойский: если РоSSия "уберется восвояси", война закончится за две недели
Денисова уточнила, что имеет в виду под "освобождением моряков"Денисова уточнила, что имеет в виду под "освобождением моряков"
В Офисе Зеленского предложили одновременно освободить Вышинского и СенцоваВ Офисе Зеленского предложили одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Зеленский поздравил Сенцова с днем рожденияЗеленский поздравил Сенцова с днем рождения
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" ЗахарченкоМедведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Сенцов, Сущенко, Семена и Балух будут получать стипендию имени ЛукьяненкоСенцов, Сущенко, Семена и Балух будут получать стипендию имени Лукьяненко
Последние новости
Подгружаем последние новости