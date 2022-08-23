"Це точно не наша відповідальність": Зеленський про смерть Дугіної

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Федеральної служби безпеки РФ щодо нібито причетності "громадянки України" Наталії Вовк до смерті російської пропагандистки Дар’ї Дугіної. На пресконференції за підсумками другого саміту Кримської платформи він заявив, що наша держава точно не несе відповідальності за цю подію.

Зеленський також наголосив, що Вовк не є громадянкою України та не переховується на її території.

"Це точно не наша відповідальність. Вона не громадянка нашої держави. Нас вона не цікавить. Вона не перебуває на території України, зокрема на тимчасово окупованій", – зазначив очільник нашої держави.