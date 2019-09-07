В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки

Некоторые из них находились в РоSSии с 2014 года.

В Украину вернулись 35 украинцев, незаконно удерживаемых на территории РоSSийской Федерации. Самолет с украинцам сел в аэропорту "Борисполь" ориентировочно в 13:32. В частности, в рамках обмена пленными РоSSия передала Украине:

Олега Сенцова

Крымский режиссер, осужден в РоSSии на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексирована Крыму. Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РоSSии. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Александра Кольченко

Активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. РоSSийский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

Станислава Клыха и Николая Карпюка

26 мая 2016 суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка до 22,5 годам заключения, Станислава Клыха - к 20 годам заключения. Их обвинили в убийстве роSSийских военных в Грозном в 1994-95 годах. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

Романа Сущенко

Корреспондент "Укринформа" во Франции. Сущенко задержали в Москве в сентябре 2016 года, ему предъявили обвинение в шпионаже. В 2018 году Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Павла Гриба

Гриб попал в руки роSSийских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь , куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере. Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО . В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня, 23 июля Верховный суд РФ подтвердил этот приговор.

Наколая Балуха

Балуха задержали в его доме в Крыму в декабре 2016 года, оккупационный суд полуострова приговорил украинца к 4 годам и 11 месяцам колонии. В марте 2019 года Балуха вывезли из Крыма на территорию РоSSии.

Алексея Сизоновича

61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича из Краснодона обвинили в подготовке теракта в Ростовской области и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Эдема Бекирова

житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан роSSийскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ РоSSии в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

Артура Панова

Панов обвинялся роSSийским следствием в подготовке террористического акта в Ростове-на-Дону с помощью самодельного взрывного устройства. Был приговорен к 8 годам тюремного заключения в 2017 году.

Евгения Панова

Летом 2018 года Панову присудили 8 лет лишения свободы, его признали виновным в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы" и "контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза".

Также в Украину вернулись 24 моряка, задержанные при захвате украинских кораблей в Керченском проливе: