Иран задержал иностранный танкер в Ормузском проливе

Экипаж судна заподозрили в контрабанде топлива.

Иран задержал иностранный танкер в Ормузском проливе
Фото: https://apnews.com

Береговая охрана Ирана задержала иностранное судно с 12 филиппинцами на борту в районе Ормузского пролива. Об этом в субботу, 7 сентября, со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA передает Associated Press.

Сообщается, что причиной задержания стала попытка экипажа контрабандой провести 280 тысяч литров топлива.

Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, в последнее время в Ормузском проливе сохраняется напряженная обстановка на фоне обострения отношений между Ираном и США. Это не первый случай задержания Ираном иностранных кораблей.

19 июля за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1 (переименован в Stena Impero), команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.

Иранский танкер провел в Гибралтаре 46 дней, после чего покинул порт. Группу моряков с борта Stena Impero освободили в начале сентября, часть команды остается на судне до определения его дальнейшей судьбы.

В начале августа также сообщалось, что Иран задержал в Персидском заливе иракский танкер, который заподозрили в контрабанде нефти.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Блок рекламы


Похожие новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Должностных лиц "Укрзализныци" задержали за взятку в 200 тыс. грнДолжностных лиц "Укрзализныци" задержали за взятку в 200 тыс. грн
Экс-главу Минздрава Богатыреву задержали в "Жулянах"Экс-главу Минздрава Богатыреву задержали в "Жулянах"
Израиль заявил, что нанес авиаудары по иранским дронам в СирииИзраиль заявил, что нанес авиаудары по иранским дронам в Сирии
В Николаеве ГБР со спецназом задержали оперуполномоченного СБУ, который избил мужчину в кафеВ Николаеве ГБР со спецназом задержали оперуполномоченного СБУ, который избил мужчину в кафе
Офис президента задержал выделение 10 млрд гривен в регионыОфис президента задержал выделение 10 млрд гривен в регионы
Суд в Гибралтаре снял арест с иранского супертанкераСуд в Гибралтаре снял арест с иранского супертанкера
Подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина задержали в одной из стран ЕС, а после допроса отпустили, - адвокатПодозреваемого в убийстве Гандзюк Левина задержали в одной из стран ЕС, а после допроса отпустили, - адвокат
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
В Житомире задержали известного активиста, который вымогал взятки у лесниковВ Житомире задержали известного активиста, который вымогал взятки у лесников
Последние новости
Подгружаем последние новости