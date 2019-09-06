В Украине намерены создать Долговое агентство

Агентство будет подчиняться Министерству финансов.

В Украине намерены создать Долговое агентство
Фото: Влад Мусиенко

Украина может создать Долговое агентство, которое позволит более эффективно управлять бюджетными средствами и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом.

Об этом на внеочередном заседании правительства 6 сентября заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает пресс-служба Кабмина.

Также министр представила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым предлагается ввести европейскую практику управления государственным долгом и создать Долговое агентство Украины.

Отмечается, что агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.

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