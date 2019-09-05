Депутат от "ЕС" увидела международный сговор и госизмену в освобождении Цемаха

Представители «Европейской Солидарности» призывают правоохранительные органы расследовать факты давления со стороны Офиса президента на апелляционной суд с целью освободить под личное обязательство свидетеля по делу о сбитого пассажирского рейса Boeing-777 МН17 Владимира Цемаха. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написала народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз.

«Суд отпустил фигуранта дела о сбивания МН-17 Цемаха, которого наши спецслужбы привезли с оккупированной территории в результате спецоперации. Стоит напомнить, что на выдаче Цемаха РоSSии настаивали в Кремле. Следовательно, решение суда свидетельствует о том, что Офис президента влияет на решение судебной ветви власти, что противоречит не только Конституции, но и всем принципам разделения властей. Мы обращаемся к СБУ , ГПУ и ГБР с требованием возбудить уголовные дела по признакам преступлений с квалификацией согласно статье 111, 386, 396, 375, а также 376 по установлению лиц, которые были причастны к влияния на судебную инстанцию относительно поднятия вопроса об освобождении Цемаха», - сообщила Ирина Фриз.

Парламентарий считает что, отпустив свидетеля, по делу, связанному с подтверждением на международном уровне действий страны агрессора, суд предоставил помощь РоSSийской Федерации в защите позиции их невмешательства в события на Донбассе.

«Освобождение Цемаха без завершения процессуальных действий со стороны международных следственных является признаком сговора и государственной измены в соответствии п.2 ст.111 УК Украины и многих других статей Уголовного кодекса Украины. Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству (РФ) не вызывает сомнений, поскольку Кремль получил возможность избавиться сокрушительных доказательств по делу», - прокомментировала Фриз.

Она отметила, что игнорирование украинской властью и представителями правоохранительных органов обращений европейских партнеров о необходимости сохранения важного свидетеля, могут осложнить отношения между Украиной и Европейским союзом.

«Решение суда состоялось на фоне обращения 40 депутатов Европарламента к Зеленскому, которые просили не допустить выдачи ценного свидетеля РоSSии. Третьего сентября следователи из Нидерландов обратились с просьбой допросить Цемаха по делу.