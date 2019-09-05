Депутат от "ЕС" увидела международный сговор и госизмену в освобождении Цемаха

Партия подозревает ОП в давлении на суд.

Депутат от "ЕС" увидела международный сговор и госизмену в освобождении Цемаха
Ирина Фриз
Фото: Укринформ

Представители «Европейской Солидарности» призывают правоохранительные органы расследовать факты давления со стороны Офиса президента на апелляционной суд с целью освободить под личное обязательство свидетеля по делу о сбитого пассажирского рейса Boeing-777 МН17 Владимира Цемаха. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написала народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз.

«Суд отпустил фигуранта дела о сбивания МН-17 Цемаха, которого наши спецслужбы привезли с оккупированной территории в результате спецоперации. Стоит напомнить, что на выдаче Цемаха РоSSии настаивали в Кремле. Следовательно, решение суда свидетельствует о том, что Офис президента влияет на решение судебной ветви власти, что противоречит не только Конституции, но и всем принципам разделения властей. Мы обращаемся к СБУ, ГПУ и ГБР с требованием возбудить уголовные дела по признакам преступлений с квалификацией согласно статье 111, 386, 396, 375, а также 376 по установлению лиц, которые были причастны к влияния на судебную инстанцию относительно поднятия вопроса об освобождении Цемаха», - сообщила Ирина Фриз.

Парламентарий считает что, отпустив свидетеля, по делу, связанному с подтверждением на международном уровне действий страны агрессора, суд предоставил помощь РоSSийской Федерации в защите позиции их невмешательства в события на Донбассе.

«Освобождение Цемаха без завершения процессуальных действий со стороны международных следственных является признаком сговора и государственной измены в соответствии п.2 ст.111 УК Украины и многих других статей Уголовного кодекса Украины. Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству (РФ) не вызывает сомнений, поскольку Кремль получил возможность избавиться сокрушительных доказательств по делу», - прокомментировала Фриз.

Она отметила, что игнорирование украинской властью и представителями правоохранительных органов обращений европейских партнеров о необходимости сохранения важного свидетеля, могут осложнить отношения между Украиной и Европейским союзом.

«Решение суда состоялось на фоне обращения 40 депутатов Европарламента к Зеленскому, которые просили не допустить выдачи ценного свидетеля РоSSии. Третьего сентября следователи из Нидерландов обратились с просьбой допросить Цемаха по делу.

Данное решение подрывает позиции Украины в других международных судебных процессах. Наших партнеров из Нидерландов и других стран ЕС грубо «послали», отказав в запросе и вызывающе отпустив свидетеля в очень тяжелом международном преступлении на свободу», - написала Ирина Фриз.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
Блок рекламы


Похожие новости
Нидерландские следователи прокомментировали освобождение Цемаха из-под стражиНидерландские следователи прокомментировали освобождение Цемаха из-под стражи
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
СБУ расследует возможную подготовку диверсии и госизмену на предприятии "Мотор Сич"СБУ расследует возможную подготовку диверсии и госизмену на предприятии "Мотор Сич"
В Словакии депутат лишился мандата из-за расизмаВ Словакии депутат лишился мандата из-за расизма
Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300
Арахамия ожидает возбуждений многих уголовных дел в связи с отменой депутатской неприкосновенностиАрахамия ожидает возбуждений многих уголовных дел в связи с отменой депутатской неприкосновенности
Прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать РоSSии причастного к катастрофе MH-17 боевика ЦемахаПрокурор Нидерландов призвал Украину не передавать РоSSии причастного к катастрофе MH-17 боевика Цемаха
Зеленский поблагодарил депутатов за отмену неприкосновенностиЗеленский поблагодарил депутатов за отмену неприкосновенности
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенностьВерховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Пять депутатов вошли во фракцию "Слуги народа", трое - в "Голос", один - в ОПЗЖПять депутатов вошли во фракцию "Слуги народа", трое - в "Голос", один - в ОПЗЖ
Последние новости
Подгружаем последние новости