Оккупанты снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской

Они объяснили это тем, что у них нет должностного лица, которое может принять соответствующее решение.

Оккупанты снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской
Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

Восстановительные работы разрушенного участка моста в Станице Луганской сегодня снова не начались из-за представителей вооруженных формирований РФ. Об этом сообщается на фейсбуке штаба ООС.

Сегодня утром, 5 сентября через представителей ОБСЕ, оккупанты сообщили украинской стороне, что у них отсутствует должностное лицо, которое может принять соответствующее решение на проведение подготовительных работ по восстановлению моста.

Кроме того, боевики заявили об отсутствии соответствующих инструкций и детального плана строительства. СММ ОБСЕ зафиксировало этот факт срыва работ.

«Зато, украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ готовность к запланированным работам по восстановлению моста: представлены официальные запросы про организацию работ, рабочую команду с техникой и оборудованием», - отмечается в штабе.

Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна.

Напомним, 4 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. От пули снайпера погиб боец из Херсонской области Эдуард "Шах" Шахов, ему было 26 лет.

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