Оккупанты снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской
Они объяснили это тем, что у них нет должностного лица, которое может принять соответствующее решение.
Восстановительные работы разрушенного участка моста в Станице Луганской сегодня снова не начались из-за представителей вооруженных формирований РФ. Об этом сообщается на фейсбуке штаба ООС.
Сегодня утром, 5 сентября через представителей ОБСЕ, оккупанты сообщили украинской стороне, что у них отсутствует должностное лицо, которое может принять соответствующее решение на проведение подготовительных работ по восстановлению моста.
Кроме того, боевики заявили об отсутствии соответствующих инструкций и детального плана строительства. СММ ОБСЕ зафиксировало этот факт срыва работ.
«Зато, украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ готовность к запланированным работам по восстановлению моста: представлены официальные запросы про организацию работ, рабочую команду с техникой и оборудованием», - отмечается в штабе.
Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна.
Напомним, 4 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. От пули снайпера погиб боец из Херсонской области Эдуард "Шах" Шахов, ему было 26 лет.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.09.2019 14:02
05.09.2019 14:29