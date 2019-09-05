МИД Украины выразил протест Боснии из-за заявления "о роSSийском Крыме"
Заявление в интервью роSSийскому СМИ сделал член президиума Боснии и Герцоговины Милорад Додик.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о принадлежности РоSSии оккупированного Крыма. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МИДа.
В МИД напомнили, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной является откровенным нарушением, что и сделал Додик.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе его интервью изданию "Русский репортер" 02.09.2019 о, якобы, принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым РоSSийской Федерации... В связи с указанным заявлением и намерением М.Додика посетить временно оккупированную АРК, в МИД Боснии и Герцеговины отправлена нота протеста", - сказано в комментарии МИДа.
В украинском ведомстве отметили, что ценят официальную позицию коллегиального президиума Боснии и Герцеговины относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимают высказывания Додика как "выражение его собственного видения ситуации".
Напомним, накануне МИД Украины выразил протест временной поверенной в делах Венгрии в Украине Кристине Марфи в связи с недопустимым заявлением государственного секретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея 30 августа.
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